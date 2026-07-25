Betty e Kermit Eastman, ambos com 99 anos de idade, comemoraram 80 anos de casamento, conhecidos como bodas de carvalho, durante uma reunião com familiares em Minnesota, nos Estados Unidos.

A celebração foi realizada em junho deste ano e reuniu filhos, netos, bisnetos e tataranetos. O casal se conheceu ainda na adolescência, quando morava em frente um ao outro. Após servir na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, Kermit voltou aos Estados Unidos e os dois se casaram em junho de 1946.

Ao longo de oito décadas de união, enfrentaram diferentes desafios, entre eles o tratamento de câncer de mama de Betty, que contou com o apoio constante do marido.