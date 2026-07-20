O inquérito foi concluído após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

A Polícia Civil do Ceará indiciou a mãe da bebê Helena, morta aos 10 meses na capital cearense, pelo crime de homicídio culposo comissivo por omissão. Roberto Levy Oliveira Magalhães, primo do rapaz com quem Ysabelle Rodrigues se relacionava, também foi indiciado, pelo crime de homicídio culposo. Francisco Ray, de 22 anos, não foi indiciado.

A defesa de Ysabelle classificou o indiciamento como um equívoco na condução da investigação e afirmou que o processo já havia levado à prisão de pessoas inocentes antes de esclarecer os fatos. O advogado destacou que o indiciamento não representa condenação e disse confiar na análise técnica do Ministério Público e, se necessário, do Poder Judiciário.

A defesa de Francisco Ray reforçou que ele não foi indiciado por nenhum crime ligado à morte da criança e afirmou que ele colaborou com as autoridades desde o início das apurações. A advogada informou que o cliente avalia medidas legais pelos prejuízos sofridos em razão da prisão.

A reportagem não localizou a defesa de Roberto Levy.

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