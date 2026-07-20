Um recém-nascido foi encontrado numa lixeira de um hospital em Sorocaba, no interior de São Paulo, segundo a Polícia Militar. A corporação informou que o bebê foi levado com vida ao CHS (Conjunto Hospitalar de Sorocaba).

Bebê foi achado no banheiro feminino do Pronto-Socorro de um hospital particular na Vila Jardini, zona oeste da cidade, na tarde de hoje. A PM informou que recebeu um chamado pelo 190 e encontrou o recém-nascido já sob cuidados médicos.

Hospital Evangélico de Sorocaba confirmou que sua equipe prestou os primeiros atendimentos ao bebê. Em nota, a unidade afirmou que o recém-nascido recebeu "todos os cuidados de emergência necessários" antes da transferência ao CHS.