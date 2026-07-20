Um bebê dado como morto em Rio Claro, no interior de São Paulo, apresentou sinais vitais cerca de duas horas após a constatação do óbito e voltou à UTI Neonatal. O bebê Noah Gabriel da Cruz Santos, de 1 mês, foi transferido na sexta-feira (17) para Bauru.

O bebê sofreu uma parada cardiorrespiratória na quarta-feira (15), quando completava um mês de vida, durante internação na Santa Casa de Rio Claro. O hospital informou que realizou manobras de reanimação por 45 minutos antes de constatar o óbito no fim da tarde.

O recém-nascido permaneceu por aproximadamente uma hora na UTI para procedimentos legais e acolhimento dos pais. Depois, foi levado a outro setor, onde ficaria até ter o corpo retirado pela instituição escolhida pela família.