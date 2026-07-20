Coube a Gianni Infantino, presidente da Fifa, tentar conduzir o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para fora do palco e da foto da Espanha, nova campeã do mundo e que comemorava o triunfo contra a Argentina no Metlife Stadium, em Nova Jersey, neste domingo (19) à tarde.

Trump tentou se posicionar sorridente bem no centro da foto, ao lado do capitão Rodri, que segurava a taça. O jogador, porém, sinalizou que não iniciaria a celebração clássica de levantar o troféu junto ao time enquanto o republicano não saísse da privilegiada posição.

O constrangimento foi movendo Trump para o canto do pódio, mas ele ainda sorria e tentava se encaixar, com seu terno preto, entre as camisas vermelhas dos espanhóis.