Uma mulher de 27 anos foi presa no sábado (18), em Aurora, no interior do Ceará, suspeita de gravar vídeo de conteúdo sexual com um adolescente de 13 anos. Segundo apuração da TV Verdes Mares, o material foi produzido para provocar ciúme em um ex-companheiro.

A gravação foi feita no dia 8 de julho, dez dias antes da prisão. De acordo com apuração do g1, o adolescente estava sozinho em casa no momento em que a mulher foi até o local e fez as imagens. O vídeo foi compartilhado em aplicativos de mensagens e repercutiu entre moradores da cidade.

A mulher responde por suspeita de estupro de vulnerável. A Delegacia Municipal de Aurora abriu inquérito policial e realiza diligências para esclarecer o caso.