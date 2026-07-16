A bebê Helena, de 10 meses, que morreu na sgunda-feira (13), em Fortaleza (CE), apresentava sinais compatíveis com violência sexual, segundo informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, com base na avaliação da unidade de saúde que atendeu a Dois homens foram presos.
De acordo com a polícia, um dos suspeitos era o homem com quem a mãe da criança mantinha uma relação recente, e foi descrito por ela como "ficante". O outro preso é primo dele. Ambos foram conduzidos à delegacia com sinais de embriaguez.
Em depoimento, a mãe afirmou que conheceu o suspeito poucos dias antes da morte da filha e que estava numa festa no apartamento dele quando percebeu que a bebê passava mal, acreditando inicialmente que ela estivesse engasgada.
A SSPDS informou que também há investigação sobre a possibilidade de asfixia, enquanto a causa da morte depende dos laudos periciais. A Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa) apura a dinâmica dos fatos e informou que os depoimentos da mãe e do tio da criança serão importantes para o inquérito.
Helena morreu após ser socorrida a uma unidade de saúde e foi sepultada na terça-feira (14). Durante o velório, a mãe passou mal e desmaiou.
Com informações do Metrópoles.