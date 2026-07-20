A perícia no corpo do estudante de aviação Gustavo Henrique Lara, 27, apontou que ele morreu por asfixia após tomar um banho de óleo de um instrutor em Ponta Grossa (PR)

Lara teve uma asfixia mecânica por edema de via aérea após exposição química, afirma o relatório. A informação foi confirmada ao UOL pela Polícia Civil do Paraná.

O edema que causou a asfixia do aluno, por sua vez, seria resultado de um choque anafilático. Isso quer dizer que o aluno teve uma alergia grave ao material jogado nele, com o inchaço imediato das suas vias aéreas, o que o impediu de respirar. Isso já tinha sido relatado pelos socorristas que atenderam à ocorrência.