A Polícia Civil do Ceará indiciou a mãe da bebê Helena, morta aos 10 meses na capital cearense, pelo crime de homicídio culposo comissivo por omissão. Roberto Levy Oliveira Magalhães, primo do rapaz com quem Ysabelle Rodrigues se relacionava, também foi indiciado, pelo crime de homicídio culposo. Francisco Ray, de 22 anos, não foi indiciado.
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O inquérito foi concluído após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).
A defesa de Ysabelle classificou o indiciamento como um equívoco na condução da investigação e afirmou que o processo já havia levado à prisão de pessoas inocentes antes de esclarecer os fatos. O advogado destacou que o indiciamento não representa condenação e disse confiar na análise técnica do Ministério Público e, se necessário, do Poder Judiciário.
A defesa de Francisco Ray reforçou que ele não foi indiciado por nenhum crime ligado à morte da criança e afirmou que ele colaborou com as autoridades desde o início das apurações. A advogada informou que o cliente avalia medidas legais pelos prejuízos sofridos em razão da prisão.
A reportagem não localizou a defesa de Roberto Levy.
Relembre o caso
Helena morreu em 13 de julho, após ser levada por Ysabelle a um hospital de Fortaleza. A mãe relatou que percebeu mal-estar na filha durante uma festa em um apartamento no bairro Dionísio Torres. Em depoimento, Ysabelle contou que dormia em rede com a bebê, mas a levou para um quarto por causa de tosse provocada pelo ar-condicionado. Ela disse ter discutido com Roberto Levy e, na sequência, perdido a consciência. Ao acordar, viu a filha em outra posição e Roberto Levy sobre a criança; empurrou-o e saiu em busca de ajuda, acreditando que a bebê havia se engasgado.
Com informações do Metrópoles.