22 de julho de 2026
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ESTRAGOS

Temporais já atingem 43 cidades no Rio Grande do Sul

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Metsul
Os desalojados estão em Alegrete, Santa Maria, Dona Francisca, São Borja, Cerro Branco e Vale do Sol.
Os desalojados estão em Alegrete, Santa Maria, Dona Francisca, São Borja, Cerro Branco e Vale do Sol.

As fortes chuvas e os ventos intensos elevaram de 18 para 43 o número de municípios afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil nesta segunda-feira (20). Ao todo, 19 pessoas ficaram desalojadas.

Leia mais: Ventos causam estragos em 18 cidades no Rio Grande do Sul

Os desalojados estão em Alegrete, Santa Maria, Dona Francisca, São Borja, Cerro Branco e Vale do Sol. Entre os principais danos registrados estão destelhamentos, queda de árvores e postes, interrupção no fornecimento de energia, bloqueios em rodovias e prejuízos em escolas, unidades de saúde e outros prédios públicos.

Maiores acumulados de chuva nos últimos dois dias:

Quaraí: 159,8 mm

  • Santa Vitória do Palmar: 133,5 mm

  • Rosário do Sul: 125,8 mm

    • São Sepé: 124,2 mm

  • Alegrete: 113,6 mm

  • Caçapava do Sul: 107,3 mm

  • Jaguari: 105,8 mm

  • Santana do Livramento: 104,4 mm

  • Formigueiro: 96,2 mm

  • Jaguarão: 96,1 mm

    • Maiores rajadas de vento registradas:

    • Santa Vitória do Palmar: 97,9 km/h

    • Santa Maria: 90 km/h

  • São José dos Ausentes: 90 km/h

  • Bom Princípio: 88,5 km/h

  • Aceguá: 82,1 km/h

  • Jaguarão: 80,3 km/h

  • Herval: 78,8 km/h

  • Dom Pedrito: 76,3 km/h

    • Em Santa Maria, os temporais danificaram 22 residências, duas escolas e provocaram alagamento no Hospital São Francisco. Em Venâncio Aires, uma unidade de saúde perdeu parte da cobertura. Também houve danos em escolas de Marques de Souza, Taquara e São Pedro do Sul.

    Os temporais também afetaram serviços essenciais. Em Barra do Quaraí, a queda de um cabo de alta tensão interrompeu o fornecimento de energia, água e internet. Em Uruguaiana, cerca de mil pessoas ficaram sem energia após a queda de postes. Em Jaguarão, aproximadamente 200 imóveis tiveram o abastecimento elétrico interrompido.

    Houve ainda bloqueios em rodovias. Em Alegrete, a ponte sobre o Rio Capivari ficou submersa, interditando a ERS-507 no km 8. Árvores caídas bloquearam trechos de vias em Gramado, Bagé, Forquetinha e Santiago. Em Itaara, fios da rede elétrica atingiram a vegetação às margens da BR-158 e provocaram um incêndio.

    O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta vermelho para acumulado de chuva durante toda a terça-feira (21). A previsão indica volumes superiores a 60 milímetros por hora ou mais de 100 milímetros ao longo do dia, com risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de terra em áreas da Grande Porto Alegre e das regiões Central, Noroeste, Nordeste, Sudoeste e Sudeste do estado.

    Com informações do SBT News.

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