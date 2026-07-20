As fortes chuvas e os ventos intensos elevaram de 18 para 43 o número de municípios afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil nesta segunda-feira (20). Ao todo, 19 pessoas ficaram desalojadas.

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Os desalojados estão em Alegrete, Santa Maria, Dona Francisca, São Borja, Cerro Branco e Vale do Sol. Entre os principais danos registrados estão destelhamentos, queda de árvores e postes, interrupção no fornecimento de energia, bloqueios em rodovias e prejuízos em escolas, unidades de saúde e outros prédios públicos.

Maiores acumulados de chuva nos últimos dois dias: