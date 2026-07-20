As fortes chuvas e os ventos intensos elevaram de 18 para 43 o número de municípios afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil nesta segunda-feira (20). Ao todo, 19 pessoas ficaram desalojadas.
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Os desalojados estão em Alegrete, Santa Maria, Dona Francisca, São Borja, Cerro Branco e Vale do Sol. Entre os principais danos registrados estão destelhamentos, queda de árvores e postes, interrupção no fornecimento de energia, bloqueios em rodovias e prejuízos em escolas, unidades de saúde e outros prédios públicos.
Maiores acumulados de chuva nos últimos dois dias:
Quaraí: 159,8 mm
Santa Vitória do Palmar: 133,5 mm
Rosário do Sul: 125,8 mm
São Sepé: 124,2 mm
Alegrete: 113,6 mm
Caçapava do Sul: 107,3 mm
Jaguari: 105,8 mm
Santana do Livramento: 104,4 mm
Formigueiro: 96,2 mm
Jaguarão: 96,1 mm
Maiores rajadas de vento registradas:
-
Santa Vitória do Palmar: 97,9 km/h
-
Santa Maria: 90 km/h
São José dos Ausentes: 90 km/h
Bom Princípio: 88,5 km/h
Aceguá: 82,1 km/h
Jaguarão: 80,3 km/h
Herval: 78,8 km/h
Dom Pedrito: 76,3 km/h
Em Santa Maria, os temporais danificaram 22 residências, duas escolas e provocaram alagamento no Hospital São Francisco. Em Venâncio Aires, uma unidade de saúde perdeu parte da cobertura. Também houve danos em escolas de Marques de Souza, Taquara e São Pedro do Sul.
Os temporais também afetaram serviços essenciais. Em Barra do Quaraí, a queda de um cabo de alta tensão interrompeu o fornecimento de energia, água e internet. Em Uruguaiana, cerca de mil pessoas ficaram sem energia após a queda de postes. Em Jaguarão, aproximadamente 200 imóveis tiveram o abastecimento elétrico interrompido.
Houve ainda bloqueios em rodovias. Em Alegrete, a ponte sobre o Rio Capivari ficou submersa, interditando a ERS-507 no km 8. Árvores caídas bloquearam trechos de vias em Gramado, Bagé, Forquetinha e Santiago. Em Itaara, fios da rede elétrica atingiram a vegetação às margens da BR-158 e provocaram um incêndio.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta vermelho para acumulado de chuva durante toda a terça-feira (21). A previsão indica volumes superiores a 60 milímetros por hora ou mais de 100 milímetros ao longo do dia, com risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de terra em áreas da Grande Porto Alegre e das regiões Central, Noroeste, Nordeste, Sudoeste e Sudeste do estado.
Com informações do SBT News.