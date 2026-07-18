No Rio Grande do Sul, 18 cidades já registraram algum tipo de estrago gerado pelos temporais que atingiram a região entre sexta-feira (17) e sábado (18), como danos em telhados e quedas de árvores.

O balanço foi divulgado pela Defesa Civil estadual por volta das 18h30 deste sábado.

Em Arroio Grande, o prédio da prefeitura e 16 residências tiveram danos no telhado. Em Bagé, houve queda de árvores e também de postes, interrompendo o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros.