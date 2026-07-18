Ventos causam estragos em 18 cidades no Rio Grande do Sul
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No Rio Grande do Sul, 18 cidades já registraram algum tipo de estrago gerado pelos temporais que atingiram a região entre sexta-feira (17) e sábado (18), como danos em telhados e quedas de árvores.
O balanço foi divulgado pela Defesa Civil estadual por volta das 18h30 deste sábado.
Em Arroio Grande, o prédio da prefeitura e 16 residências tiveram danos no telhado. Em Bagé, houve queda de árvores e também de postes, interrompendo o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros.
Em São Francisco de Assis, também houve falta de energia e o telhado de uma igreja sofreu danos. Em São Pedro do Sul, teve estrago no teto de uma escola.
Os estragos também deixaram moradores desalojados em dois municípios, Alegrete (5) e São Borja (3).
Segundo a Defesa Civil, as rajadas de vento ultrapassaram a marca de 70 km/h neste sábado em ao menos oito cidades. Em Santa Vitória do Palmar, a velocidade chegou a 97,9 km/h.
Nos próximos dias, ainda de acordo com a Defesa Civil, a previsão é de "chuva bastante expressiva" em quase todo o estado. Os temporais podem vir acompanhados de granizo de médio a grande porte, rajadas de vento entre 70 e 90 km/h, e também descargas elétricas.
A chuva intensa deve começar ao longo da noite deste sábado e permanecer durante o domingo (19).
O risco maior é na região sudoeste. Em uma área que pega os municípios de Uruguaiana, Alegrete, São Borja, Santiago, Santa Maria, São Gabriel e Caçapava do Sul.
Na região, os acumulados de precipitação podem superar 300 mm em alguns pontos. Por conta disso, também há risco de elevação de arroios e pequenos rios, além de alagamentos.