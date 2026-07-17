Aluno de aviação morre após levar 'banho de óleo' de instrutor
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Um homem de 27 anos morreu após levar um "banho de óleo" de um instrutor em um curso de aviação na cidade de Ponta Grossa (PR).
Gustavo Henrique Lara passou mal ao ser banhado com uma uma substância oleosa que faz parte de motores da aeronave. O caso aconteceu ontem e o nome da escola em que a vítima estava não foi divulgado pela polícia.
Ele recebeu os primeiros socorros ainda no centro de aviação e foi levado ao hospital pelo Samu, mas morreu na unidade de saúde. A polícia solicitou exames toxicológicos e vai analisar as imagens do local para entender a causa da morte.
O "banho de óleo" foi feito para comemorar o primeiro voo solo do aluno. A prática é comum em escolas de aviação e, em alguns lugares, é feita com graxa e água.
O instrutor de Lara assumiu a responsabilidade pelo banho de óleo e foi preso em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele pagou fiança de R$ 3 mil e foi liberado, mas seguirá respondendo pelo crime. O nome dele não foi divulgado e o UOL não teve acesso à defesa do homem até o momento.