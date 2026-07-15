O governo dos Estados Unidos informou ao Brasil que concluiu as negociações sobre a nova rodada de tarifas para produtos brasileiros e encaminhou ao presidente Donald Trump a recomendação final sobre as medidas. A informação foi repassada pelo chefe do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, durante reunião na terça-feira (14).

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Segundo relatos obtidos pela CNN Brasil, Greer afirmou que as negociações foram encerradas e criticou a "falta de empenho" do governo brasileiro nas tratativas.