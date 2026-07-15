O governo dos Estados Unidos informou ao Brasil que concluiu as negociações sobre a nova rodada de tarifas para produtos brasileiros e encaminhou ao presidente Donald Trump a recomendação final sobre as medidas. A informação foi repassada pelo chefe do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, durante reunião na terça-feira (14).
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Segundo relatos obtidos pela CNN Brasil, Greer afirmou que as negociações foram encerradas e criticou a "falta de empenho" do governo brasileiro nas tratativas.
Representantes do governo Lula contestaram a avaliação e defenderam que os Estados Unidos não apresentaram fundamentos técnicos para justificar parte das alegações da investigação comercial conduzida com base na Seção 301. Também lembraram que uma proposta brasileira envolvendo redução de tarifas sobre etanol em troca de maior acesso do açúcar ao mercado americano foi rejeitada pelos norte-americanos.
Durante a reunião, Greer indicou que a lista de produtos isentos das novas tarifas poderá ser ampliada na divulgação do pacote. Segundo as fontes ouvidas pela emissora, ele descartou a criação de uma lista de exceções sujeita a atualizações graduais, mas afirmou ter considerado os argumentos apresentados pelo governo e pelo setor privado brasileiro.
As autoridades brasileiras destacaram que parte significativa do comércio entre os dois países envolve subsidiárias de empresas americanas que exportam peças e componentes produzidos no Brasil para suas matrizes nos Estados Unidos. A expectativa do governo é de que mais produtos industrializados fiquem fora da taxação.
Atualmente, as tarifas atingem 21% das exportações brasileiras destinadas ao mercado americano, em valores.
Com informações da CNN Brasil.