Na manhã dessa segunda-feira (13), dois homens foram baleados ao simularem assalto por brincadeira na avenida Sapopemba, zona leste de São Paulo. A dupla, que trabalhava num posto de combustíveis, era amiga dos funcionários da concessionária em que o policial estava, e queria pregar peça nos colegas.

O policial de folga acreditou que se tratava de um verdadeiro assalto e disparou quatro vezes contra os dois, informou a polícia.

Os homens foram socorridos e ainda não se sabe o estado de saúde de ambos. O vídeo de uma câmera de segurança mostra quando os dois se aproximam de moto e anunciam o falso assalto.