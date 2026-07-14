15 de julho de 2026
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Amigos anunciam assalto 'de brincadeira' e tomam tiro de policial

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CCTV
O policial de folga acreditou que se tratava de um verdadeiro assalto e disparou quatro vezes contra os dois, informou a polícia.
O policial de folga acreditou que se tratava de um verdadeiro assalto e disparou quatro vezes contra os dois, informou a polícia.

Na manhã dessa segunda-feira (13), dois homens foram baleados ao simularem assalto por brincadeira na avenida Sapopemba, zona leste de São Paulo. A dupla, que trabalhava num posto de combustíveis, era amiga dos funcionários da concessionária em que o policial estava, e queria pregar peça nos colegas.

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O policial de folga acreditou que se tratava de um verdadeiro assalto e disparou quatro vezes contra os dois, informou a polícia.

Os homens foram socorridos e ainda não se sabe o estado de saúde de ambos. O vídeo de uma câmera de segurança mostra quando os dois se aproximam de moto e anunciam o falso assalto. 

O agente negociava seu carro em uma loja concessionária. Enquanto conversava com avaliadores, notou a aproximação da motocicleta. Após os disparos, ambos caíram da moto e gesticulam para o policial. O UOL entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e aguarda manifestação.

Com informações da Folhapress

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