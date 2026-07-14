A Polícia Civil investiga a morte da professora Glória Werkhausen, de 44 anos, encontrada dentro da própria casa após um incêndio na noite de domingo (12), em Constantina, no norte do Rio Grande do Sul. A principal linha de investigação é homicídio.

Segundo a polícia, peritos identificaram sinais de esganadura no pescoço da vítima. Um cabo de internet foi localizado próximo ao corpo, e os investigadores apuram se o objeto foi utilizado no crime. A causa da morte depende da conclusão dos laudos periciais.

A hipótese de suicídio foi descartada. Até o momento, não há suspeitos, e a Polícia Civil segue ouvindo pessoas próximas à professora para esclarecer o caso.