Um avião caído com dois corpos e 78 tabletes de uma substância análoga à cocaína foi encontrado em Reserva do Cabaçal, a 330 km de Cuiabá.

Os dois mortos estavam entre os destroços da aeronave. Segundo informações da Polícia Militar, eles foram encontrados durante as buscas já em estado avançado de decomposição.

O acidente aconteceu há cerca de 60 dias. Equipes da PM receberam uma denúncia na segunda-feira (13) sobre a existência de uma aeronave acidentada e destruída em uma propriedade rural, localizada entre as comunidades Jiboia e Lajeado.