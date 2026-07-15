16 de julho de 2026
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DESTROÇOS

Polícia encontra avião caído com 2 corpos e carga de cocaína

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/midianews
Os dois mortos estavam entre os destroços da aeronave.
Os dois mortos estavam entre os destroços da aeronave.

 Um avião caído com dois corpos e 78 tabletes de uma substância análoga à cocaína foi encontrado em Reserva do Cabaçal, a 330 km de Cuiabá.

Os dois mortos estavam entre os destroços da aeronave. Segundo informações da Polícia Militar, eles foram encontrados durante as buscas já em estado avançado de decomposição.

O acidente aconteceu há cerca de 60 dias. Equipes da PM receberam uma denúncia na segunda-feira (13) sobre a existência de uma aeronave acidentada e destruída em uma propriedade rural, localizada entre as comunidades Jiboia e Lajeado.

Policiais também constataram indícios de que o local foi alterado após a queda. Sem especificar quais, a corporação afirmou que havia sinais de manipulação dos destroços.

O avião e os corpos foram encaminhados para perícia. Ainda não há informações sobre identificação das vítimas. Já a carga de cocaína foi entregue à PF (Polícia Federal) do município de Cáceres.

O UOL entrou em contato com o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e com a Polícia Federal. O espaço segue aberto para manifestação.

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