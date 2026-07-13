O governo federal inicia uma semana decisiva nas negociações com os Estados Unidos sobre a possível aplicação de novas tarifas a produtos brasileiros. A expectativa é de que a decisão da administração de Donald Trump seja anunciada nos próximos dias, após a conclusão da investigação conduzida pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR).
Integrantes do Palácio do Planalto avaliam que as chances de evitar a medida são reduzidas, apesar da continuidade das tratativas entre os dois países. Na última sexta-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu ministros responsáveis pelas negociações para discutir possíveis cenários antes da divulgação prevista para quarta-feira (15).
Entre as possibilidades analisadas pelo governo está a adoção de uma tarifa sobre exportações brasileiras, ainda sem definição sobre o percentual ou quais produtos serão atingidos.
A investigação do USTR aponta questionamentos relacionados a temas como comércio digital, propriedade intelectual, etanol, combate à corrupção, desmatamento ilegal e tarifas preferenciais. Em resposta, o governo brasileiro apresentou propostas de reforço em mecanismos de controle nessas áreas, mas manteve o Pix fora das negociações por considerá-lo tema inegociável.
Segundo integrantes do governo, representantes norte-americanos demonstram pouca disposição para rever a aplicação das tarifas. Antes da decisão final, está prevista uma nova reunião entre autoridades brasileiras e o chefe do USTR, Jamieson Greer.
O Planalto também considera remotamente a possibilidade de adiamento da medida. A orientação do governo é manter as negociações até a divulgação da decisão dos Estados Unidos e definir uma resposta apenas após o anúncio oficial.
Com informações do Metrópoles.