O governo federal inicia uma semana decisiva nas negociações com os Estados Unidos sobre a possível aplicação de novas tarifas a produtos brasileiros. A expectativa é de que a decisão da administração de Donald Trump seja anunciada nos próximos dias, após a conclusão da investigação conduzida pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR).

Integrantes do Palácio do Planalto avaliam que as chances de evitar a medida são reduzidas, apesar da continuidade das tratativas entre os dois países. Na última sexta-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu ministros responsáveis pelas negociações para discutir possíveis cenários antes da divulgação prevista para quarta-feira (15).

Entre as possibilidades analisadas pelo governo está a adoção de uma tarifa sobre exportações brasileiras, ainda sem definição sobre o percentual ou quais produtos serão atingidos.