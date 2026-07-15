O advogado Pedro Ely Cordeiro dos Santos, de 43 anos, foi identificado nesta terça-feira (14) no Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, quatro dias após desaparecer. O corpo foi encontrado na madrugada de sexta-feira (10) em uma calçada da Rua Fradique Coutinho, em Pinheiros, na zona oeste da capital.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o advogado passou mal, ajoelhou, vomitou e deitou na calçada antes de ser encontrado. Uma equipe do Samu constatou a morte no local. Como ele estava sem documentos, a identificação só foi confirmada posteriormente por exame papiloscópico.
Natural do Rio de Janeiro, Pedro Ely estava em São Paulo a trabalho. Na noite anterior, assistiu ao jogo entre França e Marrocos pela Copa do Mundo com um amigo. De acordo com as informações iniciais, ele seguiu de carro por aplicativo até Moema para deixar o acompanhante e, depois, iria para o hotel onde estava hospedado, na Vila Olímpia, mas não retornou.
A Polícia Civil trata o caso como morte súbita sem causa determinante e sem indícios de crime. Exames necroscópico e toxicológico foram solicitados para esclarecer as circunstâncias da morte.
Antes da identificação do corpo, a atriz Tata Werneck publicou nas redes sociais pedido de ajuda para localizar o advogado, amigo de infância. Na mensagem, ela solicitou que seguidores repassassem qualquer informação sobre o desaparecimento de Pedro Ely.
Com informações da Folha de S.Paulo e Rede TV.