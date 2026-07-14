Um dos homens baleados durante uma brincadeira que simulou um assalto numa concessionária de veículos no bairro Água Rasa, zona leste de São Paulo, morreu nesta segunda-feira (13).

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A vítima tinha 36 anos foi atingida por um policial civil à paisana, que estava no local como cliente e reagiu ao que acreditou ser um assalto real. Na verdade, descobriria-se depois, tudo não passava de uma brincadeira entre amigos.