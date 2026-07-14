Um dos homens baleados durante uma brincadeira que simulou um assalto numa concessionária de veículos no bairro Água Rasa, zona leste de São Paulo, morreu nesta segunda-feira (13).
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A vítima tinha 36 anos foi atingida por um policial civil à paisana, que estava no local como cliente e reagiu ao que acreditou ser um assalto real. Na verdade, descobriria-se depois, tudo não passava de uma brincadeira entre amigos.
Um outro homem, de 21 anos, também foi baleado. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Os dois estavam em uma motocicleta e simularam o crime por conhecerem os funcionários do estabelecimento, ligado a um lava-rápido que prestava serviços à loja.
O rapaz que ia na garupa anunciou o assalto aos gritos e fingiu portar uma arma, colocando a mão sob a camisa. Foi o suficiente para que o policial disparasse contra a dupla.
Imagens de câmeras de segurança registraram a aproximação da moto e a reação imediata do agente. Os vídeos também mostram o momento em que ele percebe o engano, segundos depois dos disparos, ao ouvir do proprietário da concessionária que os dois rapazes eram conhecidos da casa.
Os homens foram socorridos pelo próprio policial, que prestou os primeiros atendimentos até a chegada do Samu e os acompanhou até o Hospital Estadual Vila Alpina.
O caso foi registrado no 42º DP (Parque São Lucas), onde o policial prestou depoimento e afirmou não saber, no momento da reação, que se tratava de uma brincadeira. Ele alegou ter ter agido em legítima defes e foi liberado.
O dono da concessionária e um funcionário também depuseram e confirmaram conhecer as vítimas.