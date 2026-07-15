O ex-jogador brasileiro Saul Muniz, de 40 anos, que morreu na segunda-feira (13) após sofrer acidente com scooter elétrica na cidade de Galway, na Irlanda, será cremado no país europeu. A decisão substitui o plano inicial da família de trasladar o corpo para o Brasil.

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Em comunicado divulgado nesta semana, familiares informaram que a despedida será no sábado (18), em Galway, com cerimônia de homenagem, seguida pela Missa de Réquiem. Após a celebração, o ex-atleta será cremado em cerimônia privada, e as cinzas serão enviadas à família no Brasil.