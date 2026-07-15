Corpo do ex-jogador Saul será cremado e cinzas trazidas ao Brasil
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O ex-jogador brasileiro Saul Muniz, de 40 anos, que morreu na segunda-feira (13) após sofrer acidente com scooter elétrica na cidade de Galway, na Irlanda, será cremado no país europeu. A decisão substitui o plano inicial da família de trasladar o corpo para o Brasil.
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Em comunicado divulgado nesta semana, familiares informaram que a despedida será no sábado (18), em Galway, com cerimônia de homenagem, seguida pela Missa de Réquiem. Após a celebração, o ex-atleta será cremado em cerimônia privada, e as cinzas serão enviadas à família no Brasil.
A família também informou que a mãe e a irmã de Saul autorizaram a doação de seus órgãos, decisão tomada após a confirmação da morte.
Mesmo com a mudança nos planos, a campanha de arrecadação criada para ajudar a família continua ativa. Segundo os organizadores, os recursos serão utilizados para custear as despesas relacionadas ao falecimento e prestar assistência aos familiares neste momento.
Saul Muniz sofreu o acidente na sexta-feira (10), foi socorrido, permaneceu em coma induzido por dois dias e morreu na segunda-feira (13).
Revelado como zagueiro, ele defendeu clubes como Comercial, Francana, Jaboticabal, Guariba e Morrinhos. Nos últimos anos, vivia na Irlanda, onde trabalhava como barbeiro.
Com informações do UOL.