O ex-zagueiro Saul Roberto Muniz Filho, que atuou pela Francana em 2007, morreu nesta segunda-feira, 13, aos 40 anos, na cidade de Galway, na Irlanda. O ex-atleta sofreu um acidente na última sexta-feira, 10, enquanto pilotava uma scooter elétrica, e não resistiu após permanecer dois dias em coma induzido.

Segundo o jornal irlandês Galway Beo, ele sofreu uma queda enquanto voltava para casa. Saul morava na Irlanda havia alguns anos e trabalhava como barbeiro.

Passagem pela Francana

Saul integrou o elenco da Francana na temporada de 2007, quando o clube disputou a Série A3 do Campeonato Paulista. Naquele ano, o zagueiro era opção no banco de reservas da equipe titular formada por Luis Carlos, Lucimar e Rogério Pereira.