O ex-zagueiro Saul Roberto Muniz Filho, que atuou pela Francana em 2007, morreu nesta segunda-feira, 13, aos 40 anos, na cidade de Galway, na Irlanda. O ex-atleta sofreu um acidente na última sexta-feira, 10, enquanto pilotava uma scooter elétrica, e não resistiu após permanecer dois dias em coma induzido.
Segundo o jornal irlandês Galway Beo, ele sofreu uma queda enquanto voltava para casa. Saul morava na Irlanda havia alguns anos e trabalhava como barbeiro.
Passagem pela Francana
Saul integrou o elenco da Francana na temporada de 2007, quando o clube disputou a Série A3 do Campeonato Paulista. Naquele ano, o zagueiro era opção no banco de reservas da equipe titular formada por Luis Carlos, Lucimar e Rogério Pereira.
O técnico Wantuil Rodrigues, que comandava a Veterana na época, lamentou a morte do ex-jogador e destacou a participação de Saul durante a competição.
“Saul compunha o elenco e sempre que entrava em campo nos ajudava bem. Foi um ano difícil, em que brigamos para não cair. No final conseguimos permanecer na A3”, afirmou.
Além da Francana, Saul também defendeu Comercial, Jaboticabal e Guariba. O zagueiro encerrou a carreira profissional em 2012.
Clubes prestam homenagens
A Francana publicou uma nota de pesar nas redes sociais pela morte do ex-atleta. “Muita força e conforto aos familiares e amigos”, informou o clube.
O Comercial, equipe pela qual Saul atuou em 2008 e 2010, também se manifestou.
“O Comercial Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Saul Muniz, ex-atleta do clube. Zagueiro, Saul vestiu a camisa do Leão do Norte deixando sua contribuição à história alvinegra. Neste momento de dor, o Comercial se solidariza com familiares, amigos, ex-companheiros de profissão e todos que conviveram com Saul. Seu nome permanece registrado na memória da nação alvinegra”, publicou.
O Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo também divulgou uma nota em homenagem ao ex-zagueiro.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.