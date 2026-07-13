Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, é influenciador digital e ex-repórter esportivo. Ele ganhou projeção nacional durante a passagem pela TV Globo, entre 2016 e 2020, com entrevistas descontraídas sobre futebol e conteúdos voltados ao esporte. Atualmente, produz vídeos para as redes sociais, onde reúne mais de 1 milhão de seguidores.
Leia também: Mulher é encontrada morta em cisterna desativada; VÍDEO
O influenciador voltou ao centro das atenções ao ser denunciado por agressão física e violência psicológica contra uma ex-namorada. Segundo a denúncia, o relacionamento durou nove meses e foi marcado por ofensas, humilhações e episódios de violência. Um desses casos aconteceu após discussão em um bar, quando a vítima afirma ter tido a orelha queimada por um cigarro, o que foi registrado por câmeras de segurança.
O caso também reuniu relatos de outras duas ex-companheiras, que afirmam ter sofrido agressões físicas, violência psicológica e destruição de objetos durante os relacionamentos. Elas disseram, porém, que não registraram denúncia na Justiça.
No processo relacionado à ex-namorada que denunciou o episódio de janeiro, Cartolouco se tornou réu e responderá por agressão física e violência psicológica.
Em nota, Lucas Strabko negou as acusações. Ele afirmou que, durante viagem ao Peru, foi alvo de ofensas e agressões por parte da ex-namorada, disse que foi ao prédio dela apenas para buscar seus pertences e declarou que os dois voltaram a se encontrar após o registro do boletim de ocorrência.
Com informações do g1.