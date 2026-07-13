Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, é influenciador digital e ex-repórter esportivo. Ele ganhou projeção nacional durante a passagem pela TV Globo, entre 2016 e 2020, com entrevistas descontraídas sobre futebol e conteúdos voltados ao esporte. Atualmente, produz vídeos para as redes sociais, onde reúne mais de 1 milhão de seguidores.

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O influenciador voltou ao centro das atenções ao ser denunciado por agressão física e violência psicológica contra uma ex-namorada. Segundo a denúncia, o relacionamento durou nove meses e foi marcado por ofensas, humilhações e episódios de violência. Um desses casos aconteceu após discussão em um bar, quando a vítima afirma ter tido a orelha queimada por um cigarro, o que foi registrado por câmeras de segurança.