A comediante Fernanda Arantes foi atingida por cadeira durante sua apresentação na noite de sexta-feira (10), em Florianópolis (SC). Uma espectadora a insultou e arremessou a cadeira em direção ao palco.
Fernanda afirmou que a agressora estava acompanhada de um homem e que não houve qualquer interação entre elas antes do episódio. De acordo com a humorista, o ataque foi feito depois de uma hora de apresentação.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a mulher chamando a comediante de "gorda" antes de lançar a cadeira. O objeto atingiu a mão da artista, que não sofreu ferimentos. Após a confusão, a artista ainda retomou o espetáculo.
A assessoria de Fernanda informou que a Polícia Militar foi acionada, mas a suspeita não foi localizada. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso passou a ser acompanhado pela equipe jurídica da comediante.
Em nota, o Floripa Comedy Club informou que não fará comentários sobre o episódio neste momento, por entender que o primeiro relato deve partir da artista.
"Ainda estou tentando entender o que aconteceu ontem. Mesmo sendo um show falando apenas das minhas vivencias e das histórias da minha família. Sem assuntos polêmicos e sem nenhum tipo de provocação eu tive que viver esse momento enquanto eu trabalhava.
Ainda estou processando o que aconteceu e venho contar para voces os detalhes em breve", escreveu Arantes.
Com informações do g1.