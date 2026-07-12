A comediante Fernanda Arantes foi atingida por cadeira durante sua apresentação na noite de sexta-feira (10), em Florianópolis (SC). Uma espectadora a insultou e arremessou a cadeira em direção ao palco.

Fernanda afirmou que a agressora estava acompanhada de um homem e que não houve qualquer interação entre elas antes do episódio. De acordo com a humorista, o ataque foi feito depois de uma hora de apresentação.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a mulher chamando a comediante de "gorda" antes de lançar a cadeira. O objeto atingiu a mão da artista, que não sofreu ferimentos. Após a confusão, a artista ainda retomou o espetáculo.