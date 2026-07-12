PM é assassinado com 23 tiros em frente a condomínio
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Um policial militar foi morto a tiros na madrugada deste domingo (12) quando chegava ao condomínio em que morava em Jacarepaguá, zona oeste do Rio.
O sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Yuri Luiz Desiderati Ribeiro, foi morto com 23 tiros. O assassinato aconteceu na madrugada deste domingo. Dois homens em uma moto chegaram disparando contra o carro do PM, que estava em frente ao seu condomínio. Desiderati morreu no local e nada foi levado pelos criminosos.
A Delegacia de Homicídios da Capital investiga a morte do PM. A ocorrência foi atendida por agentes do 18º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro, que chegaram ao local e já encontraram o agente morto. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os atiradores se aproximam do carro da vítima e abrem fogo. A ação dura alguns segundos, e logo os criminosos fogem.
Desiderati já foi preso em flagrante transportando 100 kg de drogas. Em outubro de 2023, o PM foi capturado em uma operação da Polícia Civil dentro de um caminhão escoltando uma carga milionária de entorpecentes.
O PM era considerado homem de confiança da cúpula do CV (Comando Vermelho). Ele foi preso preventivamente e a polícia descobriu que ele tinha laços com líderes da maior facção criminosa do Rio de Janeiro, como Abelha e Corolla.
Mesmo após prisão em 2023, PM seguiu efetivo dentro do quadro da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A reportagem apurou que o agente, que era 3ª sargento, seguia ativo e recebendo salário na corporação. A reportagem questionou a Secretaria de Segurança Pública sobre a situação administrativa de Desiderati e aguarda resposta.
Nota da Redação: O policial militar citado nesta reportagem foi preso em flagrante em 9 de outubro de 2023, durante uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) no Rio de Janeiro. Na ocasião, segundo a Polícia Civil, ele transportava cerca de 100 quilos de drogas e era investigado por suspeita de ligação com o tráfico.