Um policial militar foi morto a tiros na madrugada deste domingo (12) quando chegava ao condomínio em que morava em Jacarepaguá, zona oeste do Rio.

O sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Yuri Luiz Desiderati Ribeiro, foi morto com 23 tiros. O assassinato aconteceu na madrugada deste domingo. Dois homens em uma moto chegaram disparando contra o carro do PM, que estava em frente ao seu condomínio. Desiderati morreu no local e nada foi levado pelos criminosos.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga a morte do PM. A ocorrência foi atendida por agentes do 18º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro, que chegaram ao local e já encontraram o agente morto. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os atiradores se aproximam do carro da vítima e abrem fogo. A ação dura alguns segundos, e logo os criminosos fogem.