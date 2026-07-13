Uma técnica de enfermagem foi presa ao tentar sequestrar uma recém-nascida, escondendo-a dentro da bolsa, numa maternidade em Teresina (PI). A tia da criança conseguiu impedir o crime, registrado em 6 de julho e gravado por câmeras de segurança do hospital.
Segundo a investigação, a funcionária, que estava de folga, informou à mãe da criança que levaria a recém-nascida para exames. Pouco depois, entrou em um banheiro com uma bolsa grande.
Desconfiada da movimentação, a tia da bebê seguiu a técnica e a abordou quando ela deixava o banheiro. Ao abrir a bolsa, encontrou a recém-nascida e pediu ajuda imediatamente.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado como tentativa de sequestro. Como a comunicação às autoridades foi feita posteriormente, não houve prisão em flagrante. A Justiça decretou a prisão preventiva da suspeita.
Durante as investigações, policiais encontraram na casa da técnica um quarto preparado para receber um bebê, com berço, banheira, fraldas e roupas. Familiares relataram acreditar que ela estava grávida.
Em nota, a defesa informou que a investigada apresenta sintomas esquizofrênicos, faz uso de medicamentos psiquiátricos e tem comprometimento para compreender a gravidade dos fatos. A Polícia Civil afirmou que, até o momento, não trabalha com a hipótese de insanidade mental que afaste a responsabilidade criminal e sustenta que ela agiu sozinha.
Com informações do g1.