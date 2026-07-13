Uma técnica de enfermagem foi presa ao tentar sequestrar uma recém-nascida, escondendo-a dentro da bolsa, numa maternidade em Teresina (PI). A tia da criança conseguiu impedir o crime, registrado em 6 de julho e gravado por câmeras de segurança do hospital.

Segundo a investigação, a funcionária, que estava de folga, informou à mãe da criança que levaria a recém-nascida para exames. Pouco depois, entrou em um banheiro com uma bolsa grande.

Desconfiada da movimentação, a tia da bebê seguiu a técnica e a abordou quando ela deixava o banheiro. Ao abrir a bolsa, encontrou a recém-nascida e pediu ajuda imediatamente.