O atacante americano Folarin Balogun, 25, disse à imprensa dos Estados Unidos que a polêmica pela suspensão de seu cartão vermelho afetou a preparação da equipe para a partida contra a Bélgica.

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"Eu senti um pouco de tensão na equipe. Foi algo incomum. Tentei focar o jogo o máximo que pude, mas havia muito ruído de fora. É difícil de ignorar", disse ele ao programa CBS Mornings, da rede CBS.