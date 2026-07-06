O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu nesta segunda-feira (6) que pediu ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, a revisão da expulsão do atacante Folarin Balogun. O cartão vermelho foi posteriormente anulado pela entidade, o que garante a presença do jogador na partida contra a Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Em declaração a jornalistas na Casa Branca, Trump disse que não tentou influenciar a decisão da entidade, mas solicitou reavaliação do lance. "Não achei que foi falta", afirmou. Ele acrescentou que acredita que a análise foi feita por um comitê da Fifa, e não diretamente por Infantino.

"Esse árbitro é um pouco suspeito. Se você verificar o passado dele… Eu não quero dizer isso, porque não gosto de criar polêmica, mas muito suspeito, como se eu pudesse te mostrar o histórico. Ele fez uma marcação que ninguém conseguiu acreditar, sabe? Até pessoas do outro lado", disse Trump sobre o árbitro brasileiro Raphael Claus.