Flávio leu em transmissão em rede social no sábado mensagem na qual Bolsonaro o chama de seu "porta-voz". A iniciativa sucede desavença pública do pré-candidato com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que disse ter sido maltratada pelo enteado.

O pré-candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, fez críticas neste sábado (11) ao presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) por causa da divulgação de uma carta na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reafirma seu apoio ao filho na eleição presidencial deste ano.

Caiado afirmou que "o eleitor não quer um presidente que precise de aval constante de outra liderança". Em evento em São Paulo neste sábado, ele disse a jornalistas que o episódio mostrou um sinal "de extrema fragilidade" da campanha do filho do ex-presidente.

"Estamos em uma campanha eleitoral. Quem tem que responder somos nós, os candidatos."

Em rede social, o presidenciável do PSD afirmou ainda: "Pense numa crise envolvendo Venezuela, Bolívia ou Argentina. Nesse momento, ninguém pode ter dúvida sobre quem manda, muito menos imaginar que o presidente precisa primeiro ouvir alguém antes de agir. Esse contraste entre autonomia e dependência pode virar um eixo central do debate. Porque, numa eleição presidencial, liderança não se herda."