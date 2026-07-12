Caiado: Carta mostra 'fragilidade' da candidatura de Flávio
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O pré-candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, fez críticas neste sábado (11) ao presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) por causa da divulgação de uma carta na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reafirma seu apoio ao filho na eleição presidencial deste ano.
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Flávio leu em transmissão em rede social no sábado mensagem na qual Bolsonaro o chama de seu "porta-voz". A iniciativa sucede desavença pública do pré-candidato com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que disse ter sido maltratada pelo enteado.
Caiado afirmou que "o eleitor não quer um presidente que precise de aval constante de outra liderança". Em evento em São Paulo neste sábado, ele disse a jornalistas que o episódio mostrou um sinal "de extrema fragilidade" da campanha do filho do ex-presidente.
"Estamos em uma campanha eleitoral. Quem tem que responder somos nós, os candidatos."
Em rede social, o presidenciável do PSD afirmou ainda: "Pense numa crise envolvendo Venezuela, Bolívia ou Argentina. Nesse momento, ninguém pode ter dúvida sobre quem manda, muito menos imaginar que o presidente precisa primeiro ouvir alguém antes de agir. Esse contraste entre autonomia e dependência pode virar um eixo central do debate. Porque, numa eleição presidencial, liderança não se herda."
Caiado, de olho nos votos da direita, tem procurado em sua pré-campanha desviar de um embate mais direto com o bolsonarismo. Ele evitou ataques mais enfáticos a Flávio por causa da ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, por exemplo.
Neste sábado, outro adversário que criticou Flávio Bolsonaro foi o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ). Ele disse que a divulgação da carta infringe as regras fixadas para a prisão domiciliar do ex-presidente e afirmou em vídeo que pedirá a revogação do benefício ao STF (Supremo Tribunal Federal). Disse que o senador "está testando" a corte no caso e chamou o vídeo de provocação.
Afirmou ainda que a campanha do PL "não anima ninguém" e que o adversário virou apenas "um porta-voz".
"Ele [Bolsonaro] não pode usar as redes sociais nem dele nem de outras pessoas. E Flávio Bolsonaro hoje descumpriu isso."
No texto divulgado neste sábado, o ex-presidente reafirma confiança no filho e diz que o cenário político atual exige uma postura ativa e unida de seus apoiadores. Durante a leitura, Flávio disse que a mensagem é um passo fundamental para evitar "falas conflituosas ou direções diferentes" dentro da direita. Ele não mencionou a ex-primeira-dama Michelle.