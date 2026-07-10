A influenciadora brasileira Kauana Bilhar, 26, morreu ao cair de um prédio em Dubai, nos Emirados Árabes, na última terça-feira (7).

Ela teria caído do 27º andar do edifício onde morava com a namorada, segundo familiares relataram à TV Record.

Natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Kauana mudou-se neste ano para São Paulo, em busca da carreira de modelo, e lá conheceu a namorada, Bárbara Arantes, também modelo.