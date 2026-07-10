Influenciadora brasileira morre ao cair de prédio em Dubai
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A influenciadora brasileira Kauana Bilhar, 26, morreu ao cair de um prédio em Dubai, nos Emirados Árabes, na última terça-feira (7).
Ela teria caído do 27º andar do edifício onde morava com a namorada, segundo familiares relataram à TV Record.
Natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Kauana mudou-se neste ano para São Paulo, em busca da carreira de modelo, e lá conheceu a namorada, Bárbara Arantes, também modelo.
As duas estavam juntas havia pouco mais de três meses e decidiram morar em Dubai, segundo a família.
A polícia local investiga o caso. A mãe de Kauana, Darla Bilhar, descartou a hipótese de suicídio.
"Ela tinha muita sede de viver, muita. Eu não consigo acreditar que a minha filha tirou a vida. Eu só preciso que seja esclarecido da melhor forma possível pra mim tentar descansar meu coração. Meu coração está em pedaços. Minha vida nunca mais vai ser a mesma", disse em entrevista à TV Record.
Em sua rede social, Darla reclamou de comentários e suposições que estão sendo feitos nas redes e pediu respeito à memória da filha.
O Ministério das Relações Exteriores, por intermédio da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi, afirmou que acompanha o caso e permanece à disposição dos familiares para prestar a assistência consular cabível.
Kauana mostrava uma vida de luxo no Instagram, onde tem 21 mil seguidores. Ela exibia compras em lojas de grife, jantares e viagens internacionais a destinos como França, Grécia e Itália.
No dia 25 de junho, por exemplo, ela fez uma publicação em que mostrava um grande buquê de rosas com a sua inicial e a de Bárbara, além de um gato, presente da namorada.
"Obrigada por acreditar nos meus sonhos quando eu já estava com medo de acreditar. Estou completamente realizada, feliz e ainda mais apaixonada por você. Te amo", completou, marcando o perfil de Bárbara no Instagram, que está fora do ar.