13 de julho de 2026
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MACHO 'TRAÍDO'

Homem mata esposa, deixa recado ao filho e se esconde em bueiro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Polícia Civil
O casal tinha histórico de conflitos.
O casal tinha histórico de conflitos.

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante após matar a esposa, de 37 anos, a facadas dentro da casa em que o casal morava, em Itatiba, no interior de São Paulo, na quinta-feira (9). Antes de ser detido, ele escreveu um recado com carvão em uma parede do imóvel direcionado ao filho de nove anos de idade.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito havia sido preso dias antes por violência doméstica e respondia ao processo em liberdade. Foi ele quem acionou a Polícia Militar, alegando ter discutido com a companheira.

Os policiais encontraram o homem tentando entrar num bueiro da cidade. Em seguida, foram até a casa e localizaram a vítima morta em um dos quartos.

De acordo com a investigação, a mensagem deixada na parede pedia que cuidassem do filho e atribuía o crime à suposta traição da mulher; o casal tinha histórico de conflitos.

A Polícia Civil pediu a conversão da prisão em flagrante para preventiva. O caso é investigado.

Com informações do Metrópoles.

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