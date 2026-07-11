Um homem de 43 anos foi preso em flagrante após matar a esposa, de 37 anos, a facadas dentro da casa em que o casal morava, em Itatiba, no interior de São Paulo, na quinta-feira (9). Antes de ser detido, ele escreveu um recado com carvão em uma parede do imóvel direcionado ao filho de nove anos de idade.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito havia sido preso dias antes por violência doméstica e respondia ao processo em liberdade. Foi ele quem acionou a Polícia Militar, alegando ter discutido com a companheira.
Os policiais encontraram o homem tentando entrar num bueiro da cidade. Em seguida, foram até a casa e localizaram a vítima morta em um dos quartos.
De acordo com a investigação, a mensagem deixada na parede pedia que cuidassem do filho e atribuía o crime à suposta traição da mulher; o casal tinha histórico de conflitos.
A Polícia Civil pediu a conversão da prisão em flagrante para preventiva. O caso é investigado.
Com informações do Metrópoles.