Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que vizinhos tentaram socorrer Suelen Cristina Cordeiro, de 31 anos, durante o crime de feminicídio em Guarapuava, no Paraná, em 27 de junho. O inquérito foi concluído e o companheiro da vítima foi indiciado pelo crime.
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Segundo a Polícia Civil, o casal deixou um bar aparentemente sem conflitos e seguiu para casa, onde começou a discutir. Ao ouvirem gritos de socorro, vizinhos tentaram entrar na casa, mas encontraram as portas trancadas.
A investigação aponta que a mulher foi morta com 28 golpes de faca enquanto testemunhas tentavam acessar o imóvel. Após o crime, o suspeito saiu da casa com a faca, discutiu com vizinhos e fugiu. Pouco depois, retornou ao bar, onde foi localizado e preso pela polícia.
Testemunhas informaram que o relacionamento era marcado por episódios de violência e agressões contra a vítima. A defesa do investigado afirmou que só se manifestará após ter acesso integral aos autos do inquérito.
Com informações do g1.