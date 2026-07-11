11 de julho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
MORTA COM 28 FACADAS

VÍDEO perturbador mostra vizinhos aflitos tentando salvar mulher

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Captura de tela/CCTV via Polícia Civil
Ao ouvirem gritos de socorro, vizinhos tentaram entrar na casa, mas se depararam com as portas trancadas.
Ao ouvirem gritos de socorro, vizinhos tentaram entrar na casa, mas se depararam com as portas trancadas.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que vizinhos tentaram socorrer Suelen Cristina Cordeiro, de 31 anos, durante o crime de feminicídio em Guarapuava, no Paraná, em 27 de junho. O inquérito foi concluído e o companheiro da vítima foi indiciado pelo crime. 

Leia mais: Matou a companheira e foi para o bar encher a cara

Segundo a Polícia Civil, o casal deixou um bar aparentemente sem conflitos e seguiu para casa, onde começou a discutir. Ao ouvirem gritos de socorro, vizinhos tentaram entrar na casa, mas encontraram as portas trancadas.

A investigação aponta que a mulher foi morta com 28 golpes de faca enquanto testemunhas tentavam acessar o imóvel. Após o crime, o suspeito saiu da casa com a faca, discutiu com vizinhos e fugiu. Pouco depois, retornou ao bar, onde foi localizado e preso pela polícia.

Testemunhas informaram que o relacionamento era marcado por episódios de violência e agressões contra a vítima. A defesa do investigado afirmou que só se manifestará após ter acesso integral aos autos do inquérito.

Com informações do g1.

Comentários

Comentários