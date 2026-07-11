O meio-campista sul-africano Jayden Adams morreu aos 25 anos neste sábado (11). A causa da morte não foi divulgada.

Adams integrou a seleção da África do Sul na Copa do Mundo de 2026 e participou das três partidas da fase de grupos. A equipe avançou ao mata-mata pela primeira vez em sua história, mas foi eliminada pelo Canadá em 28 de junho.

O sindicato dos jogadores de futebol da África do Sul lamentou a morte do atleta nas redes sociais, destacando seu legado e a forma como representou o país. O ministro dos Esportes, Gayton McKenzie, também manifestou pesar e prestou solidariedade aos familiares, companheiros de equipe e torcedores.