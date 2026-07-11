Após a crise provocada pelo vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) reuniu-se com o ex-presidente Jair Bolsonaro e leu neste sábado (11) uma carta escrita por ele. No texto, Bolsonaro afirma que Flávio é seu porta-voz e o candidato escolhido para representá-lo politicamente.

Na carta, o ex-presidente afirma que Flávio é o seu pré-candidato à presidência e a "melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento".

No texto, o ex-presidente é enfático ao designar o filho não apenas como sucessor político, mas como seu porta-voz, no qual deposita total confiança para "resgatar o Brasil". A mensagem de Bolsonaro encerra-se com o tradicional lema "Deus, pátria, família e liberdade".