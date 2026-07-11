Em carta, Bolsonaro pede que 'diferenças sejam deixadas de lado'
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Após a crise provocada pelo vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) reuniu-se com o ex-presidente Jair Bolsonaro e leu neste sábado (11) uma carta escrita por ele. No texto, Bolsonaro afirma que Flávio é seu porta-voz e o candidato escolhido para representá-lo politicamente.
Na carta, o ex-presidente afirma que Flávio é o seu pré-candidato à presidência e a "melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento".
No texto, o ex-presidente é enfático ao designar o filho não apenas como sucessor político, mas como seu porta-voz, no qual deposita total confiança para "resgatar o Brasil". A mensagem de Bolsonaro encerra-se com o tradicional lema "Deus, pátria, família e liberdade".
Na visão de Bolsonaro, na carta lida por Flávio, o cenário político atual exige uma postura ativa e unida de seus apoiadores, enfatizando que "o momento é de arregaçar as mangas" e deixar de lado quaisquer diferenças internas.
Durante a leitura, Flávio destacou que a nomeação oficial como porta-voz é um passo fundamental para evitar "falas conflituosas ou direções diferentes" dentro da direita. Ele sugeriu que existem setores que estariam "boicotando a candidatura" ou aguardando um momento de maior conveniência política para se manifestarem.
Ele fez um apelo direto para que os apoiadores vistam a camisa e defendam a pré-candidatura nas redes sociais. Além disso, fez o compromisso de falar diretamente com o eleitorado através de canais próprios, como o YouTube, para evitar o que chamam de distorções.
Flávio reforçou que a decisão de Jair Bolsonaro visa dar uma direção clara aos seguidores, convocando todos a deixarem de lado possíveis diferenças para focar no projeto presidencial de 2026.
Flávio Bolsonaro esteve com o pai na manhã deste sábado, durante o horário de visita a que o ex-presidente tem direito: às quartas-feiras e aos sábados, por duas horas. Segundo o senador, ele costuma levar ao pai os resultados de pesquisas internas para animá-lo.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) voltou do Ceará, onde havia desembarcado na sexta-feira (10), em meio à crise interna do partido.
A visita à capital cearense acontece duas semanas após a divulgação do vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que fez queixas sobre as costuras políticas feitas pelos filhos de Jair Bolsonaro e criticou duramente a aliança do PL no Ceará com Ciro.
Michelle publicou dois vídeos nas redes sociais. A ex-primeira-dama critica a aliança do PL com Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato a governador do Ceará, e fala dos ataques feitos pelos enteados após o apoio dela ao senador Eduardo Girão (Novo-CE).
A ex-primeira-dama diz que Flávio a criticou nas redes antes de falar com ela e não atendeu o telefone. Depois, retornou a ligação de forma ríspida, dizendo que ela deveria ficar de fora das decisões do partido e não entendia nada de política.
Comentários
3 Comentários
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Antonio Carlos 2 dias atrásRA CHA DI NHAS, OU NÃO?. O QUEIROZ QUE FOI FILMADO QUE VOTE NELE.
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Darsio 2 dias atrásQue esse presidiário, golpista e genocida, pegue essa carta e limpe a bunda.
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Valeska 2 dias atrásÉ a facção dos Bolsonaros brigando contra a facção do Waldemar do PL sua ex amante,tudo em nome de Deus Pátria e família, só vai cair na lábia deles se for muito mal informados odiosas mesmo