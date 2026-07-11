A empresária Rebeca Sousa de Melo, de 29 anos, foi assassinada a facadas na frente da filha durante discussão motivada pela dívida de R$ 400 atribuída ao irmão da vítima, segundo a Polícia Civil. O crime aconteceu em 3 de julho, em Águas Lindas de Goiás (DF).
De acordo com a polícia, o suspeito cobrou o valor da empresária, que afirmou não ter o dinheiro e ofereceu o celular como pagamento. A proposta foi recusada. Em seguida, o homem pegou um tablet da vítima e a atacou quando ela tentou recuperar o aparelho.
Rebeca morreu no local. A irmã dela também foi ferida na cabeça e sobreviveu. Os dois suspeitos fugiram após o crime e permaneciam foragidos até a última atualização do caso.
A investigação aponta ainda que o principal suspeito é acusado de outro homicídio e havia rompido a tornozeleira eletrônica dias antes do assassinato.
Com informações do g1.