Antes da mudança no tempo, a previsão indica chuva forte e risco de temporais neste sábado (11) no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com possibilidade de rajadas de vento, trovoadas e queda isolada de granizo, informou a MetSul Meteorologia.

Uma nova massa de ar frio avança pelo Sul do Brasil neste fim de semana e provoca queda nas temperaturas também em áreas do Sudeste a partir da próxima semana.

O frio começa a atuar no domingo (12), com maior intensidade entre segunda-feira (13) e terça-feira (14). Segundo a previsão, cidades da Região Sul podem registrar temperaturas próximas ou inferiores a 0°C nas áreas mais elevadas, além de geadas.

No estado de São Paulo, a frente fria provoca chuva entre sábado à noite e domingo, quando há previsão de temporais isolados, principalmente no litoral e na Baixada Santista. A capital paulista também registra queda de temperatura, com máximas abaixo de 20°C no início da semana.

Enquanto isso, o interior do país continua com calor e baixa umidade, e as chuvas permanecem concentradas em áreas da Amazônia e em trechos do litoral do Nordeste.