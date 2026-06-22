O inverno de 2026 começou oficialmente nesse domingo (21) com previsão de temperaturas baixas, muita chuva e até possibilidade de neve em áreas do Sul do país. A estação já inicia sob influência de uma forte massa de ar polar, considerada a primeira onda de frio do inverno e a segunda registrada no Brasil neste ano.
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Segundo a Climatempo, o período mais rigoroso de frio deve ocorrer entre esta segunda (22) e 26 de junho. A massa de ar polar tem potencial para provocar queda acentuada das temperaturas em estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte da Região Norte.
A previsão indica temperaturas abaixo de zero em diversas cidades do Sul. Também há possibilidade de marcas negativas em áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nas regiões serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, não está descartada a ocorrência de neve entre os dias 22 e 23 de junho.
Além do frio intenso, o inverno começa com chuva em várias regiões do país. A frente fria responsável pela mudança no tempo deve provocar precipitações no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de atingir áreas de Rondônia, Acre e do sul do Amazonas. Há risco de pancadas moderadas a fortes, acompanhadas de raios.
Outro destaque da semana será a formação de geadas. O fenômeno deve ocorrer de forma ampla nos estados do Sul, especialmente entre os dias 24 e 26 de junho. Algumas áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul também podem registrar geada.
A previsão aponta ainda temperaturas abaixo de 10°C em regiões do sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Zona da Mata de Minas Gerais e centro-sul do Rio de Janeiro durante a passagem da onda de frio.
De acordo com os meteorologistas, o frio começa a perder força a partir de 26 de junho, mas a estação já dá sinais de que terá início marcado por eventos típicos do inverno, com temperaturas baixas em grande parte do país.