O inverno de 2026 começou oficialmente nesse domingo (21) com previsão de temperaturas baixas, muita chuva e até possibilidade de neve em áreas do Sul do país. A estação já inicia sob influência de uma forte massa de ar polar, considerada a primeira onda de frio do inverno e a segunda registrada no Brasil neste ano.

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Segundo a Climatempo, o período mais rigoroso de frio deve ocorrer entre esta segunda (22) e 26 de junho. A massa de ar polar tem potencial para provocar queda acentuada das temperaturas em estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte da Região Norte.