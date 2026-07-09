A proposta, de autoria do deputado Luiz Carlos Hauly (Pode-PR), também determina que treinador, auxiliares, preparadores físicos, preparadores de goleiros e os demais integrantes da comissão técnica sejam brasileiros e trabalhem em clubes ou entidades esportivas sediadas no país.

Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados propõe que apenas jogadores vinculados a clubes brasileiros possam ser convocados para as seleções brasileiras de futebol masculino, feminino e de base em competições oficiais internacionais.

O texto prevê exceção apenas para partidas amistosas ou promocionais, desde que haja autorização do órgão competente.

Na justificativa, o parlamentar afirma que a medida busca fortalecer o futebol nacional, incentivar investimentos nos clubes brasileiros, valorizar profissionais que atuam no país e estimular a formação de novos talentos. Segundo ele, a saída precoce de atletas para o exterior reduziu a competitividade dos campeonatos nacionais e enfraqueceu a identificação entre a Seleção Brasileira e os torcedores.

O projeto também proíbe clubes, federações e demais entidades esportivas de firmarem contratos de patrocínio, publicidade ou licenciamento com empresas de apostas esportivas e jogos de azar. Caso a proposta seja aprovada, contratos em vigor deverão ser encerrados em até 180 dias, sob pena de sanções, como a suspensão do recebimento de recursos públicos federais.