Uma criança de três anos foi mordida por um filhote de morcego que estava escondido dentro do tênis após retornar da creche, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). O caso aconteceu na segunda-feira (6) e a criança iniciou o protocolo de prevenção contra a raiva.
Segundo a família, o menino chegou em casa mancando. Ao retirar o calçado, um filhote de morcego saiu do tênis. A criança confirmou que havia sido mordida e apresentou um ferimento em um dos dedos do pé.
Inicialmente, o menino foi levado a uma unidade de pronto atendimento, mas precisou ser transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, por causa da indisponibilidade de soro antirrábico. O tratamento pelo SUS inclui quatro doses da vacina antirrábica.
De acordo com a professora da turma, os calçados das crianças foram postos do lado de fora da sala durante as atividades. A suspeita é de que o morcego tenha entrado no tênis nesse período.
A Prefeitura de Betim informou que recolheu o animal e o encaminhou ao laboratório de referência estadual para exame de raiva, cujo resultado ainda está em análise. Também informou que sete gatos da residência tiveram contato com o morcego, foram vacinados e que equipes da Vigilância em Saúde orientaram a creche sobre medidas de prevenção.
Segundo o município, Betim confirmou três casos de raiva em morcegos neste ano. Não há registros de raiva humana na cidade, nem casos confirmados da doença em cães e gatos desde a década de 1980.
Com informações do R7.