Uma criança de três anos foi mordida por um filhote de morcego que estava escondido dentro do tênis após retornar da creche, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). O caso aconteceu na segunda-feira (6) e a criança iniciou o protocolo de prevenção contra a raiva.

Segundo a família, o menino chegou em casa mancando. Ao retirar o calçado, um filhote de morcego saiu do tênis. A criança confirmou que havia sido mordida e apresentou um ferimento em um dos dedos do pé.

Inicialmente, o menino foi levado a uma unidade de pronto atendimento, mas precisou ser transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, por causa da indisponibilidade de soro antirrábico. O tratamento pelo SUS inclui quatro doses da vacina antirrábica.