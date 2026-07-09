A diretora da Escola Municipal Leonigton Duarte Ribeiro, em Angelândia, no Alto Vale do Jequitinhonha (MG), foi exonerada após agredir um aluno dentro da unidade de ensino. O caso é de 14 de abril, mas as imagens passaram a circular nas redes sociais apenas nesta semana. A Polícia Civil investiga.
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O vídeo mostra a educadora conduzindo o estudante para uma sala vazia. Em seguida, ela o empurra com força, fazendo o menino cair. Depois, empurra uma mesa em direção a ele, bate no móvel e continua a repreendê-lo com gestos agressivos.
Segundo a Prefeitura de Angelândia, a conduta foi identificada pelo sistema de monitoramento da escola. A servidora foi afastada da direção em 17 de abril, após a abertura de Processo Administrativo Disciplinar. A exoneração foi publicada em 1º de julho, após a conclusão das apurações.
A administração municipal informou que o vídeo só ganhou repercussão pública agora, após o vazamento não autorizado, e afirmou que todas as medidas administrativas já haviam sido adotadas.
Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que instaurou inquérito para apurar o caso. As investigações são sigilosas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Com informações do Metrópoles.