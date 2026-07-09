O menino de três anos que foi espancado pelo pai em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), morreu na madrugada desta quinta-feira (9). A criança estava internada em estado gravíssimo na UTI pediátrica do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.

Relembre o caso: Menino não dá bom dia e apanha do pai até ser internado na UTI

O pai, um missionário norte-americano de 33 anos, está preso preventivamente desde domingo (5), quando levou o filho ferido a um hospital. Em depoimento à Polícia Civil, ele confessou as agressões e afirmou que atacou a criança porque ela não lhe deu "bom dia".