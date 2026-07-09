O menino de três anos que foi espancado pelo pai em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), morreu na madrugada desta quinta-feira (9). A criança estava internada em estado gravíssimo na UTI pediátrica do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.
Relembre o caso: Menino não dá bom dia e apanha do pai até ser internado na UTI
O pai, um missionário norte-americano de 33 anos, está preso preventivamente desde domingo (5), quando levou o filho ferido a um hospital. Em depoimento à Polícia Civil, ele confessou as agressões e afirmou que atacou a criança porque ela não lhe deu "bom dia".
Segundo a investigação, o homem disse que desferiu socos no peito e no abdômen do menino e bateu a cabeça da vítima contra o chão. A equipe médica identificou múltiplas lesões e acionou a Polícia Militar.
A Polícia Civil também apura denúncias de que outros três filhos do casal, de cinco, sete e nove anos, sofreram agressões semelhantes em estados onde a família viveu anteriormente. A situação de um bebê de um ano continua sob investigação.
Por determinação do Conselho Tutelar, os cinco filhos do casal foram encaminhados para acolhimento institucional. A polícia também investiga possíveis casos de violência doméstica contra a esposa do suspeito e solicitou medida protetiva para ela.
A família vive no Brasil há nove anos e se mudou para Viamão há cerca de seis meses. As identidades da vítima e do investigado não foram divulgadas.
Com informações do Metrópoles.