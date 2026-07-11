11 de julho de 2026
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Emendas ligadas a Valdemar bancaram shows pelo interior

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Valter Campanato/Agência Brasil
O ministro Flávio Dino, do STF, determinou o bloqueio de R$ 119 milhões em bens de Valdemar.
O ministro Flávio Dino, do STF, determinou o bloqueio de R$ 119 milhões em bens de Valdemar.

Recursos de emendas parlamentares atribuídas pela Polícia Federal ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, financiaram a contratação de artistas para eventos em municípios do interior de São Paulo e do Paraná, segundo dados da plataforma Transferegov.

Leia mais: Dino bloqueia R$ 119 milhões em bens de Valdemar

De acordo com a apuração, cidades como Iepê, Guaimbê, Macedônia e Cafelândia utilizaram os recursos para contratar atrações musicais, entre elas a dupla Thaeme & Thiago e a cantora Mariana Fagundes.

A investigação da PF aponta que as indicações das emendas, antes atribuídas à liderança do PL, partiram de Valdemar Costa Neto. O inquérito também apura a atuação de servidores da Câmara dos Deputados na inserção dessas indicações.

Com base nas investigações, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de R$ 119 milhões em bens de Valdemar e suspendeu a execução das despesas listadas pela Polícia Federal.

Em nota, a defesa do presidente do PL negou a prática de irregularidades e afirmou que a decisão se baseia em "premissas frágeis" e na criminalização da atividade político-partidária.

Com informações do Metrópoles.

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