Recursos de emendas parlamentares atribuídas pela Polícia Federal ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, financiaram a contratação de artistas para eventos em municípios do interior de São Paulo e do Paraná, segundo dados da plataforma Transferegov.

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De acordo com a apuração, cidades como Iepê, Guaimbê, Macedônia e Cafelândia utilizaram os recursos para contratar atrações musicais, entre elas a dupla Thaeme & Thiago e a cantora Mariana Fagundes.