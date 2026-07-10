O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de R$ 119,2 milhões em bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no âmbito da investigação sobre desvio de recursos de emendas parlamentares.

A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que apura esquema de peculato-desvio envolvendo emendas de comissão e da Mesa Diretora da Câmara. Segundo a investigação, Valdemar, mesmo sem mandato parlamentar, exercia influência sobre a destinação dos recursos para atender interesses privados.

A apuração é um desdobramento da Operação Transparência, que aponta que servidores da Câmara eram utilizados para operacionalizar a distribuição das emendas e que deputados federais apareciam formalmente como autores das indicações, embora as decisões fossem atribuídas a Valdemar.