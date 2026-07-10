12 de julho de 2026
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ESQUEMA EM EMENDAS

Dino bloqueia R$ 119 milhões em bens de Valdemar

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Marcello Casal JrAgência Brasil
A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que apura esquema de peculato-desvio envolvendo emendas de comissão e da Mesa Diretora da Câmara.
A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que apura esquema de peculato-desvio envolvendo emendas de comissão e da Mesa Diretora da Câmara.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de R$ 119,2 milhões em bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no âmbito da investigação sobre desvio de recursos de emendas parlamentares.

A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que apura esquema de peculato-desvio envolvendo emendas de comissão e da Mesa Diretora da Câmara. Segundo a investigação, Valdemar, mesmo sem mandato parlamentar, exercia influência sobre a destinação dos recursos para atender interesses privados.

A apuração é um desdobramento da Operação Transparência, que aponta que servidores da Câmara eram utilizados para operacionalizar a distribuição das emendas e que deputados federais apareciam formalmente como autores das indicações, embora as decisões fossem atribuídas a Valdemar.

Na decisão, Flávio Dino afirma que as investigações indicam que o dirigente do PL tinha autonomia para direcionar verbas conforme cota pessoal. A Polícia Federal também identificou mensagens e planilhas com referências a "VCN" e "Valdemar", usadas para identificar os recursos ligados ao investigado.

Ainda segundo a investigação, três servidores atuavam como intermediários no cadastramento e organização das indicações. As diligências apontam possível prejuízo aos cofres públicos em 21 emendas parlamentares, com valor estimado em cerca de R$ 119 milhões.

Com informações do Metrópoles.

Comentários

1 Comentários

  • Sebastião 2 dias atrás
    Um ladrão com 120 milhões de patrimônio e que não para de roubar merece o que?.