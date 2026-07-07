A teledramaturgia brasileira perdeu uma de suas mentes mais brilhantes. O autor Benedito Ruy Barbosa faleceu na capital paulista, vítima de complicações de uma insuficiência renal crônica. A notícia gerou uma onda imediata de comoção nas redes sociais e nos bastidores da TV, unindo gerações de artistas que deram vida aos seus icônicos personagens rurais.

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Atrizes, atores, músicos e familiares vieram a público expressar profunda gratidão pelo legado do escritor. Confira a repercussão: