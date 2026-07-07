09 de julho de 2026
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POETA DO BRASIL

Veja o que famosos têm dito sobre Benedito Ruy Barbosa

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/@gshow
Atrizes, atores, músicos e familiares vieram a público expressar profunda gratidão pelo legado do escritor.
Atrizes, atores, músicos e familiares vieram a público expressar profunda gratidão pelo legado do escritor.

A teledramaturgia brasileira perdeu uma de suas mentes mais brilhantes. O autor Benedito Ruy Barbosa faleceu na capital paulista, vítima de complicações de uma insuficiência renal crônica. A notícia gerou uma onda imediata de comoção nas redes sociais e nos bastidores da TV, unindo gerações de artistas que deram vida aos seus icônicos personagens rurais.

Leia mais: Autor Benedito Ruy Barbosa morre aos 95 anos

Atrizes, atores, músicos e familiares vieram a público expressar profunda gratidão pelo legado do escritor. Confira a repercussão:

Grandes protagonistas

A perda do autor mexeu com veteranos que marcaram a história da televisão em suas tramas:

  • Tony Ramos: Visivelmente emocionado em depoimento à GloboNews, o ator relembrou a parceria em Cabocla. "É a perda de um brasileiro que espiava sua gente com maravilhosas intenções", declarou.

  • Osmar Prado: O intérprete do inesquecível Tião Galinha, de Renascer, chorou ao relembrar a amizade. Ele destacou os momentos em que se emocionava junto com o autor ao discutir os rumos das cenas.

  • Marcos Palmeira: O ator utilizou suas redes sociais para prestar uma homenagem tocante, definindo Benedito como o verdadeiro "poeta da teledramaturgia".

    • As eternas heroínas de Benedito

    Atrizes que tiveram suas carreiras transformadas pelo olhar do dramaturgo manifestaram sua dor e orgulho:

    • Cristiana Oliveira: A eterna Juma Marruá da primeira versão de Pantanal (1990) agradeceu a oportunidade que mudou sua trajetória. "Uma verdadeira lenda", escreveu.

    • Isabel Teixeira: Que brilhou como Maria Bruaca no recente remake de Pantanal, desabafou sobre o sentimento de perda: "Estou me sentindo um pouco órfã. Todo brasileiro deveria agradecer a ele".

    • Lavínia Vlasak: Estreante na TV como a Lia Mezenga de O Rei do Gado, relembrou o impacto do autor em sua vida. "O convite transformou completamente minha história profissional".

  • Vanessa Giácomo e Regiane Alves: As estrelas de tramas de época como Cabocla e Sinhá Moça publicaram mensagens cheias de afeto, reforçando o orgulho de terem feito parte do universo bucólico do escritor.

    • Vozes, Colegas e o Luto na Família

    A sensibilidade de Benedito ecoou além da atuação, tocando a música, a literatura e sua própria linhagem:

    • Maria Bethânia: Voz marcante em aberturas inesquecíveis como as de Pantanal, Renascer e Velho Chico, a cantora publicou um vídeo de bastidores exaltando a poesia e a estética rural do dramaturgo.

  • Zezé Motta: Definiu o escritor como "um dos maiores gênios da dramaturgia brasileira", destacando sua capacidade de registrar a integridade e as raízes do povo.

  • Eriberto Leão: O peão Zeca de Paraíso postou uma homenagem poética inspirada nas falas de seu personagem, afirmando que Benedito representava a alma do "Brasil profundo".

  • Gloria Perez: A renomada autora lamentou a partida do colega com uma reflexão: "Um grande contador de histórias nunca morre de verdade, ele permanece vivo no seu universo".

  • Paula Barbosa: Neta do autor e atriz, expressou o luto familiar na internet. Ela homenageou o "avô incrível" e agradeceu pelos momentos compartilhados no set e na vida pessoal.

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