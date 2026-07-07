A teledramaturgia brasileira perdeu uma de suas mentes mais brilhantes. O autor Benedito Ruy Barbosa faleceu na capital paulista, vítima de complicações de uma insuficiência renal crônica. A notícia gerou uma onda imediata de comoção nas redes sociais e nos bastidores da TV, unindo gerações de artistas que deram vida aos seus icônicos personagens rurais.
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Atrizes, atores, músicos e familiares vieram a público expressar profunda gratidão pelo legado do escritor. Confira a repercussão:
Grandes protagonistas
A perda do autor mexeu com veteranos que marcaram a história da televisão em suas tramas:
- Tony Ramos: Visivelmente emocionado em depoimento à GloboNews, o ator relembrou a parceria em Cabocla. "É a perda de um brasileiro que espiava sua gente com maravilhosas intenções", declarou.
- Osmar Prado: O intérprete do inesquecível Tião Galinha, de Renascer, chorou ao relembrar a amizade. Ele destacou os momentos em que se emocionava junto com o autor ao discutir os rumos das cenas.
As eternas heroínas de Benedito
Atrizes que tiveram suas carreiras transformadas pelo olhar do dramaturgo manifestaram sua dor e orgulho:
- Cristiana Oliveira: A eterna Juma Marruá da primeira versão de Pantanal (1990) agradeceu a oportunidade que mudou sua trajetória. "Uma verdadeira lenda", escreveu.
- Isabel Teixeira: Que brilhou como Maria Bruaca no recente remake de Pantanal, desabafou sobre o sentimento de perda: "Estou me sentindo um pouco órfã. Todo brasileiro deveria agradecer a ele".
- Lavínia Vlasak: Estreante na TV como a Lia Mezenga de O Rei do Gado, relembrou o impacto do autor em sua vida. "O convite transformou completamente minha história profissional".
Vozes, Colegas e o Luto na Família
A sensibilidade de Benedito ecoou além da atuação, tocando a música, a literatura e sua própria linhagem:
- Maria Bethânia: Voz marcante em aberturas inesquecíveis como as de Pantanal, Renascer e Velho Chico, a cantora publicou um vídeo de bastidores exaltando a poesia e a estética rural do dramaturgo.