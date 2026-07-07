O dramaturgo e escritor Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira (7), aos 95 anos, em São Paulo, em decorrência de complicações de insuficiência renal crônica. A informação foi confirmada pelo Hospital do Coração (HCor).

O velório é realizado também nesta terça, das 15h às 21h, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, na capital paulista.

Reconhecido por retratar o universo rural brasileiro, Benedito Ruy Barbosa escreveu novelas que marcaram a televisão, entre elas Meu Pedacinho de Chão, Pantanal, O Rei do Gado, Terra Nostra, Renascer e Velho Chico. Suas obras também abordaram a imigração italiana, conflitos no campo e relações familiares.