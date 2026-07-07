O dramaturgo e escritor Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira (7), aos 95 anos, em São Paulo, em decorrência de complicações de insuficiência renal crônica. A informação foi confirmada pelo Hospital do Coração (HCor).
O velório é realizado também nesta terça, das 15h às 21h, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, na capital paulista.
Reconhecido por retratar o universo rural brasileiro, Benedito Ruy Barbosa escreveu novelas que marcaram a televisão, entre elas Meu Pedacinho de Chão, Pantanal, O Rei do Gado, Terra Nostra, Renascer e Velho Chico. Suas obras também abordaram a imigração italiana, conflitos no campo e relações familiares.
Natural de Gália, centro-oeste paulista, o autor iniciou a carreira na televisão em 1966, na TV Tupi. Ao longo da trajetória, passou por emissoras como Excelsior, Record, TV Cultura, TV Manchete e Globo, consolidando-se como um dos principais autores da dramaturgia brasileira.
Em janeiro deste ano, Benedito permaneceu internado por 19 dias no HCor para tratar infecção urinária associada ao quadro de insuficiência renal crônica.
Infância
A cidade natal de Ruy Barbosa fica a 430 km da capital São Paulo. O município integra a região de Marília e tem pouco mais de 6 mil habitantes.
Foi em Gália que o dramaturgo Benedito Ruy Barbosa nasceu, em 1931. Ainda criança, mudou-se com a família para a vizinha Vera Cruz, onde passou a infância em uma região de cafezais marcada pela presença de imigrantes italianos e japoneses. Esse ambiente rural influenciou profundamente sua obra e serviu de inspiração para novelas como O Rei do Gado, Terra Nostra e Pantanal.
Com informações do g1.