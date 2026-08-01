03 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem é morto e filho de 10 anos fica ferido em ataque a tiros

Por Francisco Lima Neto | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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TV Globo/Reprodução de vídeo
Homem foi assassinado dentro de carro na cidade de Cotia; filho dele, de 10 anos, ficou ferido
Homem foi assassinado dentro de carro na cidade de Cotia; filho dele, de 10 anos, ficou ferido

Um homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (31), em Cotia, na Grande São Paulo, ao ser atacado por criminosos enquanto dirigia seu carro pela estrada Manoel Lages do Chão.

O filho da vítima, um menino de 10 anos, estava no veículo e também foi atingido por disparos. Ele foi socorrido e não corre risco de morte, de acordo com a Prefeitura de Cotia. A ocorrência é atendida pela GCM (Guarda Civil Municipal).

Segundo apuração inicial, dois homens em uma motocicleta Honda Titan preta aguardavam a chegada das vítimas, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O veículo foi atingido por disparos nas janelas do lado do motorista, do carona, do banco traseiro e no para-brisa. Nas imagens é possível contar ao menos 11 marcas de tiros.

O homem morreu no ainda no local, uma via em que há diversos condomínios.

O carro da família ficou parado junto a um veículo preto na via -ainda não se sabe o automóvel foi usado durante a ação dos atiradores.

Não há informações sobre a motivação do crime e ninguém foi preso até o momento.

O local foi preservado para a realização da perícia.

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