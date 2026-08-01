Um homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (31), em Cotia, na Grande São Paulo, ao ser atacado por criminosos enquanto dirigia seu carro pela estrada Manoel Lages do Chão.

O filho da vítima, um menino de 10 anos, estava no veículo e também foi atingido por disparos. Ele foi socorrido e não corre risco de morte, de acordo com a Prefeitura de Cotia. A ocorrência é atendida pela GCM (Guarda Civil Municipal).

Segundo apuração inicial, dois homens em uma motocicleta Honda Titan preta aguardavam a chegada das vítimas, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).