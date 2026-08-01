02 de agosto de 2026
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ACAMPAMENTO

Quatro integrantes de movimento católico morrem eletrocutados

Por Bruna Fantti | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vítimas da tragédia em acampamento católico
Vítimas da tragédia em acampamento católico

Quatro homens morreram eletrocutados ao montar uma barraca para um acampamento católico em Itupiranga, no sudeste do Pará, na quarta-feira (29). Segundo a Polícia Civil do estado, a estrutura metálica da barraca teria entrado em contato com a rede elétrica do local, um sítio na vicinal 14, às margens da BR-230, próximo à Vila Cajazeira, a cerca de 630 km de Belém. Uma quinta pessoa ficou ferida e segue internada. Seu estado era considerado estável.

As vítimas são Itokakotyiti Sompré, 17, Saimon Gomes Lustosa Lopes, 17, José Markenedes Costa Oliveira, 39, e João Vitor Alves da Silva, 26 - todos moradores de Marabá e integrantes de um movimento de campistas ligado à Igreja Católica.

Os quatro se preparavam para o "2º Acampamento Espírito Empreendedor Juvenil", evento cancelado após as mortes. Os corpos foram velados e sepultados em Marabá na quinta-feira (30).

A Polícia Civil abriu inquérito na delegacia de Itupiranga e pediu perícia técnica para apurar as causas do acidente. Em nota, a corporação informou que "perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração de eventual responsabilidade penal, caso constatada durante as investigações".

O resultado deve sair em até dez dias e é considerado decisivo para esclarecer se houve falha na instalação elétrica do sítio.

Segundo a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), regional Norte 2, as quatro vítimas eram vistas como jovens lideranças da Diocese de Marabá. Em nota de pesar, a entidade afirmou que os jovens "partiram enquanto serviam, enquanto sonhavam", e divulgou uma ilustração em homenagem a eles, remetendo a um encontro com Jesus e Nossa Senhora de Nazaré.

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