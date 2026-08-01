Quatro homens morreram eletrocutados ao montar uma barraca para um acampamento católico em Itupiranga, no sudeste do Pará, na quarta-feira (29). Segundo a Polícia Civil do estado, a estrutura metálica da barraca teria entrado em contato com a rede elétrica do local, um sítio na vicinal 14, às margens da BR-230, próximo à Vila Cajazeira, a cerca de 630 km de Belém. Uma quinta pessoa ficou ferida e segue internada. Seu estado era considerado estável.

As vítimas são Itokakotyiti Sompré, 17, Saimon Gomes Lustosa Lopes, 17, José Markenedes Costa Oliveira, 39, e João Vitor Alves da Silva, 26 - todos moradores de Marabá e integrantes de um movimento de campistas ligado à Igreja Católica.

Os quatro se preparavam para o "2º Acampamento Espírito Empreendedor Juvenil", evento cancelado após as mortes. Os corpos foram velados e sepultados em Marabá na quinta-feira (30).