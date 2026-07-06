Um homem de 29 anos foi executado com cerca de 40 tiros na noite de domingo (5), em Foz do Iguaçu (PR), logo após o fim da partida da Seleção Brasileira. O barulho dos disparos foi confundido por moradores com fogos de artifício.

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A vítima foi identificada como Daniel Douglas Carlos. Segundo a Polícia Militar, ele estava em uma quadra de esportes no bairro Morumbi III quando foi surpreendido por ocupantes de um Honda Civic.