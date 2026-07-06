Um homem de 29 anos foi executado com cerca de 40 tiros na noite de domingo (5), em Foz do Iguaçu (PR), logo após o fim da partida da Seleção Brasileira. O barulho dos disparos foi confundido por moradores com fogos de artifício.
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A vítima foi identificada como Daniel Douglas Carlos. Segundo a Polícia Militar, ele estava em uma quadra de esportes no bairro Morumbi III quando foi surpreendido por ocupantes de um Honda Civic.
De acordo com a corporação, um dos suspeitos desceu do veículo e efetuou diversos disparos contra Daniel, que morreu no local. Os criminosos fugiram e ainda não foram localizados.
Conhecido como "Danielzinho do Portal", o homem tinha antecedentes criminais, usava tornozeleira eletrônica e foi atingido no peito e nas mãos.
A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, da Delegacia de Homicídios e do Instituto Médico Legal (IML). A investigação busca identificar os autores do crime e o veículo utilizado na fuga por meio de imagens de câmeras de monitoramento da região.
Com informações da Banda B.