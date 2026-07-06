08 de julho de 2026
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APÓS JOGO DO BRASIL

Homem morre com 40 tiros; moradores pensaram que eram fogos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Notícias Foz da Hora
A vítima foi identificada como Daniel Douglas Carlos.
A vítima foi identificada como Daniel Douglas Carlos.

Um homem de 29 anos foi executado com cerca de 40 tiros na noite de domingo (5), em Foz do Iguaçu (PR), logo após o fim da partida da Seleção Brasileira. O barulho dos disparos foi confundido por moradores com fogos de artifício.

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A vítima foi identificada como Daniel Douglas Carlos. Segundo a Polícia Militar, ele estava em uma quadra de esportes no bairro Morumbi III quando foi surpreendido por ocupantes de um Honda Civic.

De acordo com a corporação, um dos suspeitos desceu do veículo e efetuou diversos disparos contra Daniel, que morreu no local. Os criminosos fugiram e ainda não foram localizados.

Conhecido como "Danielzinho do Portal", o homem tinha antecedentes criminais, usava tornozeleira eletrônica e foi atingido no peito e nas mãos.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, da Delegacia de Homicídios e do Instituto Médico Legal (IML). A investigação busca identificar os autores do crime e o veículo utilizado na fuga por meio de imagens de câmeras de monitoramento da região.

Com informações da Banda B.

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