Três homens foram mortos pela Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, batalhão de elite da Polícia Militar de São Paulo) entre a segunda-feira (29) e a quinta-feira (2) após denúncias anônimas sobre o paradeiro de suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio contra o tenente Ronickson Pimentel dos Santos, 39.

As mortes ocorreram na área do 53º DP (Parque do Carmo) e do 68º DP (Lageado), ambas na zona leste de São Paulo, e em Peruíbe, no litoral paulista.

Nos três boletins de ocorrência há menções diretas à tentativa de homicídio contra o tenente Pimentel. Por outro lado, nos dois casos em que os homens mortos foram identificados, a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) negou qualquer relação deles com o atentado.