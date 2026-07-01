A Inglaterra sofreu, mas confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira (1º), a equipe comandada por Thomas Tuchel venceu a República Democrática do Congo por 2 a 1, de virada, em Atlanta, com dois gols de Harry Kane nos minutos finais da partida.
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Os africanos surpreenderam logo aos sete minutos, quando Brian Cipenga abriu o placar ao finalizar cruzado na área e vencer o goleiro Jordan Pickford.
A Inglaterra criou boas oportunidades ainda no primeiro tempo, mas parou nas defesas de Lionel Mpasi. Jude Bellingham teve duas cabeçadas defendidas pelo goleiro congolês, enquanto Marcus Rashford desperdiçou outra grande chance. Do outro lado, Yoane Wissa ainda acertou a trave e quase ampliou a vantagem da seleção africana.
A reação inglesa começou aos 30 minutos da etapa final. Recém-saído do banco, Anthony Gordon cruzou para Harry Kane empatar de cabeça. Onze minutos depois, o atacante girou sobre a marcação e acertou um forte chute para decretar a virada.
Eleito o melhor jogador da partida, Kane garantiu a classificação inglesa e escreveu um capítulo inédito na história da seleção: foi a primeira vez que a Inglaterra venceu um jogo de Copa do Mundo após terminar o primeiro tempo em desvantagem.
Com o resultado, os ingleses enfrentam o México nas oitavas de final, em partida marcada para 6 de julho, na Cidade do México.