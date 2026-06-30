'Muito pequenas', diz Haaland sobre chances contra o Brasil
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É comum em jogos decisivos que uma seleção queira jogar o favoritismo para o outro lado. Mas o modo sincerão do norueguês Erling Haaland na Copa do Mundo tem sido quase surpreendente.
Após marcar o gol da vitória contra a Costa do Marfim, que colocou os noruegueses nas oitavas de final, o camisa 9 foi enfático sobre as chances de derrotar o Brasil no próximo confronto: "Muito pequenas".
A declaração aconteceu na saída de campo, quando foi questionado sobre o que estava sentindo pela chance de jogar contra o Brasil, nas oitavas de final, em Nova Jersey.
"Isso é uma loucura. Enfrentar o Brasil nas oitavas é simplesmente surreal. Então é só aproveitar, ficar feliz e encarar isso como uma grande jornada", disse com um sorriso no rosto.
"E o que você acha das chances de vocês?", quis saber o repórter. "Muito pequenas", resumiu.
Depois da partida e da festa com a remada viking, o técnico Stale Solbakken também foi questionado sobre o próximo confronto, contra a seleção de Carlo Ancelotti, no domingo (5).
Menos enfático que Haaland, ele comentou apenas que falará sobre o Brasil outro dia, apontando a seleção de Carlo Ancelotti como uma das favoritas.
"Sabemos que vamos enfrentar uma das candidatas ao título da Copa do Mundo. Mas prefiro falar sobre o Brasil quando estivermos mais próximos da partida. Hoje não é um dia para discutir o Brasil, é um dia para celebrar o que a nossa equipe conquistou."
Haaland sincerão com a França
Não é a primeira vez nesta Copa que Haaland leva sua sinceridade ao extremo. Depois de garantir a classificação contra Senegal na primeira fase, ele foi questionado sobre um possível descanso contra a França ou se enfrentaria Mbappé.
"Não me importo. Já estamos classificados. Eles [franceses] provavelmente vão ganhar da gente e ser campeões", afirmou ao canal Fox Sports.
"Ganhar a Copa do Mundo? Absolutamente não. Acho que devemos ser um pouco realistas e ficar felizes [com a classificação]", completou.
O camisa 9 tem cinco gols nesta Copa e está atrás somente de Lionel Messi e Kylian Mbappé, com seis cada um.